السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة دون وقوع خسائر بشرية..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة دون أى إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغا بالواقعة

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المزين أمام مدافن مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بثلاث سيارات إطفاء من بهتيم و15 مايو وشبرا للسيطرة على الحريق.



وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس العلوي بعقار مكون من ثمانية طوابق، مكونة من غرفتي نوم وصالة. وتمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها لباقي الوحدات السكنية. وأسفر الحادث عن عدم وقوع أي إصابات أو وفيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق دون أى خسائر بشرية وجارى حصر التلفيات بشكل دقيق بمعرفة الجهات المختصة.