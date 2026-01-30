مصرع شاب صدمته سيارة خلال ذهابه لعمله في شبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل في حادث ماساوى أعلى كوبري مساكن إسكو بشبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعمة بسيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب أسفل عجلات سيارة تريلا أعلى كوبري مساكن إسكو بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، اثناء انتظاره المواصلات للذهاب إلى عمله.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفي وشهود عيان وسرعة ضبط قائد السيارة التريلا المتسبب في الحادث.

من ناحية أخرى شيّع أهالي مدينة شبرا الخيمة، جثمان الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وذويه وأهالي المنطقة.

وأُديت صلاة الجنازة على الفقيد، قبل أن يُوارى الثرى بمقابر الأسرة، وسط دعوات الأهالي له بالرحمة والمغفرة، ومطالبات بمحاسبة المتسبب في الحادث.