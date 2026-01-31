بتكوين عالقة في مسار هابط بعد اختيار كيفين وارش لقيادة الفيدرالي



استقرت عملة بتكوين قرب أدنى مستوياتها في شهرين اليوم، بعد أن سمى الرئيس الأميركي دونالد ترمب كيفين وارش رئيساً مقبلاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اختيار لم ينجح في تحسين ثقة المستثمرين داخل سوق تعاني أصلاً من ضغوط متواصلة بفعل التدفقات المالية الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة.

تراجعت العملة المشفرة في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 4% مسجلةً 81045 دولاراً، وهو أضعف مستوى لها منذ نوفمبر الماضي، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 82600 دولار.

ويُنظر إلى وارش، وهو محافظ سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أنه داعم على نحو عام للأصول الرقمية، لكنه أقل صراحة في هذا الشأن مُقارنةً بريك ريدر من "بلاك روك"، الذي كانت احتمالات تعيينه المرتفعة قد أثارت آمالاً باتجاه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وميولاً مؤيدة للعملات المشفرة داخل البنك المركزي.