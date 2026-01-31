بأسعار رمزية.. مكتبة مصر العامة بدمياط تنظم معرضا للكتب المستعملة

انطلقت بمكتبة مصر العامة بدمياط ، فعاليات اليوم الأول من معرض الكتب المستعملة، وذلك ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية.

ويأتي هذا المعرض مع بداية إجازة نصف العام ، ليعكس رؤية المكتبة في نشر الثقافة والفنون وتوفير كافة الخدمات المعرفية التي تلبي احتياجات الرواد من مختلف الفئات العمرية.

حيث يضم المعرض تشكيلة واسعة من الكتب في شتى الموضوعات التي تناسب الأطفال والشباب والكبار وبأسعار رمزية في متناول الجميع.

كما يشهد المعرض تقديم خدمة مميزة تتيح للزوار استبدال كتبهم القديمة بأخرى جديدة من مقتنيات المعرض، بالإضافة إلى توفير منفذ خاص لبيع إصدارات الهيئة العامة للكتاب، مما يساهم في إثراء الحصيلة الثقافية وتنشيط حركة القراءة داخل المحافظة.

يأتى المعرض تأكيداً على دور دمياط كمدينة رائدة للتعلم المستمر وتطوير المهارات المعرفية لمواطنيها.