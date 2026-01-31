قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة للكتاب لتعزيز الوعي بقضايا الوطن

معرض الكتاب
معرض الكتاب
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تنظيم زيارات مستمرة لطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة وقطاع المعاهد إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره إحدى المنصات الثقافية المهمة التي تتيح الاطلاع المباشر على مصادر المعرفة المتنوعة، وتسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الفكرية والوطنية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الزيارات تأتي في إطار دور الجامعات في بناء الإنسان المصري على أسس معرفية سليمة، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الشباب الجامعي، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على إتاحة المشاركة أمام طلاب الجامعات المختلفة، من خلال تنظيم هذه الزيارات بالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، بما يضمن وصول الأنشطة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة متكاملة للأنشطة الطلابية تهدف إلى تنمية وعي طلاب الجامعات المصرية، وتوسيع مداركهم، وتعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني.

وتضمنت الزيارات الاطلاع على مختلف أجنحة المعرض، خاصة أجنحة المؤسسات الوطنية، بما أتاح للطلاب التعرف على الجهود المبذولة في حماية مقدرات الوطن، وترسيخ قيم النزاهة والانتماء، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني لدى طلاب الجامعات المصرية.

وأكد الطلاب المشاركون أن زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب شكّلت تجربة معرفية مهمة، أسهمت في توسيع مداركهم، وتعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية والوطنية، بما ينعكس إيجابًا على دورهم داخل المجتمع والجامعة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. التفاصيل

صورة ارشيفية

ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. ورياح محملة بالأتربة على بعض المناطق

صورة ارشيفية

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد