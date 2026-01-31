قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«شعر العامية بين الجذور الشعبية والتطور الجمالي»… مؤتمر يناقش قضاياه وتحولاته بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضافت قاعة المؤتمرات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ57، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «شعر العامية: قضاياه وتطوره»، بحضور عدد من الشعراء والنقاد والأكاديميين المهتمين بدراسة هذا الفن الشعبي العريق.


استهل الشاعر د. مسعود شومان كلمته مرحبًا بالحضور، مؤكدًا أن العامية فن أصيل، مستشهدًا بما ذكره صفيّ الدين الحِلّي حول أهمية اللغة الشعبية في التعبير الفني. وأوضح أن العامية المصرية مرّت بتحولات كبيرة على مستوى المصطلحات، مشيرًا إلى وجود فروق واضحة بين الزجل والشعر الشعبي والشعر بالعامية، رغم الخلط الشائع بينها.


وأشار شومان إلى أن الشعر الشعبي يعكس التعبير الصادق عن الجماعة وينبع من إشارات ودلالات ابتكرتها المجتمعات، ما يجعله شعرًا جماعيًا يكتسب مصداقيته من الوجدان الجمعي، أما الزجل فيتسم بقربه من الشعر العمودي في بنيته، ويظهر عند خروج الشعر عن المألوف أو المتعارف عليه.


وأضاف أن أولى الإشكاليات التي تواجه شعر العامية تكمن في المصطلح ذاته، لا سيما مع تعدد المسميات باختلاف البيئات، مثل الشعر النبطي والسامر والبديع في سيناء وبعض دول الخليج، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى احترافات خادعة تهدف إلى الفوز في المسابقات، فضلًا عن اختلاف أنماط الكتابة بين العامية والهجين والعامية المصرية الخالصة.


تناول شومان أيضًا قضية الاستلهام والتناص في الشعر الشعبي، موضحًا الفروق الجوهرية بين الشعر الكتابي والشعر الشفاهي، مؤكدًا أن الاختلاف بين الشكلين لا يعني الانحياز لأحدهما على الآخر. وشدد على أن العامية مجرد وعاء، «وعاء من ورق لا يصنع الشعر»، مشيرًا إلى وجود نماذج شعرية تحتاج إلى دراسات نقدية معمقة.

من جانبه، أكد أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن شعر العامية لم يكن يومًا في خصومة مع الفصحى، وأن الشعراء قديمًا تعاملوا مع الشكلين بوصفهما مسارين متكاملين لا متصارعين. وأضاف أن التحولات الجمالية في الشعر المصري كثيرًا ما كُتبت بروح الشعر الشعبي لما يحمله من طاقة تعبيرية قريبة من الناس، مؤكدًا أن شعر العامية حين يمتلك وعيًا فنيًا وجماليًا يظل قادرًا على البقاء والتأثير، باعتباره جزءًا حيًا من الذاكرة الثقافية المصرية.


وألقى د. سيد ضيف الله، شاعر عامية، كلمة رحّب فيها بالشعر أولًا، ثم بالشعراء والنقاد المشاركين، معربًا عن شكره الخاص للأستاذ الدكتور أحمد مجاهد على دعمه وإتاحته الأعمال الكاملة لفؤاد حداد، الأمر الذي ساعده على إعداد رسالة الدكتوراه حول شعر العامية.


كما قدّم شكرًا للدكتور خالد أبو الليل، الباحث في الدراسات الشعبية، لدعمه وموافقته على نشر أبحاث المؤتمر وشهاداته في كتاب، إلى جانب تقديره للأستاذ حسن سرور والشاعر السعيد المصري، والدكتورة رشا الفوال على جهودهم في دعم المشروع وجمع التوصيات من الشعراء والنقاد.


أكد ضيف الله أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو رفع الوصاية عن شعر العامية، الذي يُعامل أحيانًا بعقلية ضيقة لا ترى الشعر إلا وفق شكل محدد، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل طال شعراء كبارًا مثل بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي، حيث يُقابل الشاعر غالبًا بالقبول المتأخر أو محاولة احتواء موهبته.
وأضاف أن كلمة «شعر» وحدها يجب أن تكفي لفهم القيمة الفنية، دون تمييز بين مستوى لغوي وآخر، مؤكّدًا أن شعر العامية الحداثي لا يجد خانة جاهزة تستوعبه في الأدب الشعبي أو دراسات اللهجات، وأن الشعرية العربية لا تكتمل دون دراسة شعر العامية المصرية عبر أجياله المتعاقبة.


وأشار المؤتمر إلى أن شعر العامية ليس طارئًا على الثقافة المصرية، بل هو جزء من طمي النيل وحجارة الأهرام، ومن نسيج الأرض المصرية، وأنه يرتبط بالذاكرة الشعبية وحياة الناس اليومية، ويعكس الأحلام والآلام والجمال في آن واحد.


وقال الشاعر رجب الصاوي: «هكذا قال الشاعر الشعبي، بكلمات بسيطة وعميقة، تعبّر عن وجع الإنسان وحنينه، وعن الحب والفقد والدمع المكابر. ومن رحم هذا الشاعر وُلد شاعر العامية، الابن الشرعي له والمبدع الحقيقي لهذا الفن».


وأشار المؤتمر إلى أن قصيدة العامية ليست مجرد شكل شعري، بل روح مصرية تتجسد في اللغة والصورة والموسيقى، وتدعو إلى مقاومة اليأس والقبح بالضوء والنور، حيث يستطيع الشاعر المجيد في سطور قليلة استحضار شعب كامل بأحلامه وآلامه لأنه عاش بينهم وكتب لهم ولهم.


وأجمع المشاركون على أن المؤتمر خطوة متأخرة في الاتجاه الصحيح، ليس لمجاملة فئة من المبدعين، بل لتجسير الفجوة بين مكونات الهوية الثقافية والجمالية للمواطن المصري، وتعزيز دور شعر العامية كركيزة أساسية في تطور الشعر العربي الحديث.

قاعة المؤتمرات معرض القاهرة الدولي للكتاب شعر العامية قضاياه وتطوره الشعراء والنقاد والأكاديميين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد