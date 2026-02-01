قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

متحف التمساح يحتفل بالذكرى الـ 14 على افتتاحه

متحف التمساح
متحف التمساح
محمد الاسكندرانى

احتفل متحف التمساح بكوم أمبو في أسوان بذكرى افتتاحة الـ 14، كأحد المتاحف المتخصصة التي تعرض مومياوات التماسيح، وتُجسّد مكانتها في المعتقدات الدينية المصرية القديمة، وارتباطها الوثيق بنهر النيل.

متحف التمساح

 

يقع متحف التمساح أمام معبد كوم امبو الذي كان مكرسًا لعبادة الإله سوبك الذي يتخذ هيئة التمساح،ويستعرض المتحف عددًا من مظاهر عبادة سوبك وما اتصل بها من تحنيط التماسيح وغيرها من الطقوس.

ويضم المتحف نموذجًا لمقبرة تماسيح، وعددًا كبيرًا من مومياوات التماسيح مختلفة الأعمار والأطوال، بالإضافة إلى توابيت استخدمت لتحوي مومياوات هذا الحيوان المقدس، ولوحات تصور تقديم القرابين لسوبك.

وتاريخيا سوبِك هو إله مصري قديم مرتبط بتماسيح النيل،ويمثّل صوريًا إما في شكل التمساح أو في شكل إنسان برأس التمساح،وارتبط كذلك بالسلطة الملكية و الخصوبة و البراعة العسكرية،وقد اعتبر أيضا إلهًا وقائيًا ضد الأخطار بصفات طاردة للشر،خاصة الأخطار التي يمثلها النيل بفيضانه.

تمتع سوبك بوجود طويل الأمد في عائلة الآلهة المصرية ، فمن الدولة القديمة (2686-2181 ق.ح.ع) عبورًا للفترة الرومانية (30 ق.ح.ع - 350 ح.ع) ظل معبودًا بصفاته المختلفة،وكما كان سوبك يعبد في الدولة القديمة ، اكتسب مكانة بارزة كذلك في الدولة الوسطى (2050-1650 ق.ح.ع)،وعلى الأخص في عهد ملوك الأسرة 12.

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

