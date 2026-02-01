توقعات قوية للذهب.. المضاربون وراء تراجع الأسعار وحركة البنوك المركزية تعزز صعوده |فيديو

قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف القابضة للاستثمار"، إن الذهب يظل الملاذ الآمن للمدخرات رغم التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الذهب والفضة مؤخرًا، موضحًا أن التذبذب الأخير في الأسعار سببه المضاربون الذين رفعوا السعر إلى مستوى غير منطقي قبل أن ينخفض مجددًا.

وأضاف الترجمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن خبراء الأسواق كانوا يتوقعون وصول أونصة الذهب إلى 5 آلاف دولار عالميًا بنهاية 2025، وقد تحقق ذلك مع بداية شهر يناير الجاري. وأوضح أن البنوك المركزية، خاصة في آسيا وبعض الدول الأوروبية، لجأت إلى الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار، مؤكدًا أن قرار شراء الذهب لدى المؤسسات المالية أصبح مسألة استراتيجية أكثر من كونه تجارية، وغير مرتبط بالسعر.

سوق السندات

وأشار إلى أن الأسواق العالمية، مثل سوق السندات في الدول الكبرى كاليابان، تشهد اضطرابات كبيرة، وهو ما يعزز من أهمية الذهب كأداة تحوط، متوقعًا ألا يستغرب إذا وصل سعر الأونصة بنهاية عام 2026 إلى 6 آلاف دولار.

أما بالنسبة للمواطنين، فقد نصح الترجمان بشراء الذهب بشكل متوازن وعلى دفعات، مؤكدًا أن صناديق الذهب في مصر مدعومة بالذهب الفيزيائي وليست مجرد أوراق مالية، وهو ما يجعلها الخيار الأفضل.

انخفاض الأسعار

وأضاف: «في مصر من الغريب أن الناس تبيع عند انخفاض الأسعار وتشتري عند الارتفاع، المفروض يكون العكس، والشراء على دفعات يساعد على تكوين جزء جيد من المحفظة الاستثمارية للذهب مع الوقت بحسب السيولة المتاحة».