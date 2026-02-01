قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
توقعات قوية للذهب.. المضاربون وراء تراجع الأسعار وحركة البنوك المركزية تعزز صعوده |فيديو
رحيل «عم فلفل».. أشهر جرسون للمثقفين في مصر
بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟
الأهلي يتحرك لحسم موقف أليو ديانج بعد أنباء توقيعه لـ فالنسيا الإسباني
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقعات قوية للذهب.. المضاربون وراء تراجع الأسعار وحركة البنوك المركزية تعزز صعوده |فيديو

الذهب
الذهب
محمد البدوي

قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفولف القابضة للاستثمار"، إن الذهب يظل الملاذ الآمن للمدخرات رغم التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الذهب والفضة مؤخرًا، موضحًا أن التذبذب الأخير في الأسعار سببه المضاربون الذين رفعوا السعر إلى مستوى غير منطقي قبل أن ينخفض مجددًا.

وأضاف الترجمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن خبراء الأسواق كانوا يتوقعون وصول أونصة الذهب إلى 5 آلاف دولار عالميًا بنهاية 2025، وقد تحقق ذلك مع بداية شهر يناير الجاري. وأوضح أن البنوك المركزية، خاصة في آسيا وبعض الدول الأوروبية، لجأت إلى الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار، مؤكدًا أن قرار شراء الذهب لدى المؤسسات المالية أصبح مسألة استراتيجية أكثر من كونه تجارية، وغير مرتبط بالسعر.

سوق السندات

وأشار إلى أن الأسواق العالمية، مثل سوق السندات في الدول الكبرى كاليابان، تشهد اضطرابات كبيرة، وهو ما يعزز من أهمية الذهب كأداة تحوط، متوقعًا ألا يستغرب إذا وصل سعر الأونصة بنهاية عام 2026 إلى 6 آلاف دولار.

أما بالنسبة للمواطنين، فقد نصح الترجمان بشراء الذهب بشكل متوازن وعلى دفعات، مؤكدًا أن صناديق الذهب في مصر مدعومة بالذهب الفيزيائي وليست مجرد أوراق مالية، وهو ما يجعلها الخيار الأفضل.

انخفاض الأسعار

وأضاف: «في مصر من الغريب أن الناس تبيع عند انخفاض الأسعار وتشتري عند الارتفاع، المفروض يكون العكس، والشراء على دفعات يساعد على تكوين جزء جيد من المحفظة الاستثمارية للذهب مع الوقت بحسب السيولة المتاحة».

الذهب أسواق الذهب الذهب والفضة سوق السندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

محافظ الغربية

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%

ترشيحاتنا

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

العمى

عادة شائعة تدمر الخصوبة والنظر والبشرة .. اكتشفها

بالصور

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد