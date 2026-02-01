بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية لأول مرة بمستشفى كفر الدوار العام وإجراء أول حالتين بنجاح

شهد مستشفى كفر الدوار العام، بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية لأول مرة، بما يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة، إذ تم إجراء حالتين كمرحلة أولى “باكورة التشغيل”، وتم التعامل معهما بنجاح.

الحالة الأولى لمريض يعاني من جلطة بالشريان التاجي، تم إجراء قسطرة قلبية علاجية، وتم تركيب دعامتين دوائيتين بكلٍ من الشريان التاجي الجانبي والشريان التاجي الخلفي.

والحالة الثانية لمريض يعاني من ذبحة صدرية متكررة، وتم إجراء قسطرة تشخيصية، وتبين أن الشرايين التاجية بحالة جيدة ولا تستدعي تركيب دعامات.

ومن المقرر أن تشهد الوحدة غدًا إجراء أول حالة قسطرة قادمة من مركز إيتاي البارود، في إطار التوسع في تقديم الخدمة واستقبال الحالات من مختلف مراكز المحافظة.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الصحة بالبحيرة في تطوير مستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات العامة، مثمنة الأداء المتميز والعمل الجاد للفرق الطبية والإدارية، للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة بما يحقق صالح المواطنين ويوفر لهم رعاية صحية لائقة وآمنة.