محافظ المنوفية يترأس اجتماعاً عاجلاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اجتماعا لمناقشة ومراجعة الموقف الحالي لمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة وبحث الحلول العاجلة لدفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير المكتب الفني ومدير إدارة المجالس بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة كافة المشاكل التي تعوق المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة ، وناقش محافظ المنوفية الحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان سرعة نهو المشروعات المستهدفة ، ووجه المحافظ مسئولي شركة المياه والجهاز التنفيذي بالنزول الميداني على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ هذه الحلول لتحقيق أعلى نسب معدلات الإنجاز مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ومعايير الجودة الفنية لإحداث تنمية شاملة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة .

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وبالأخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي ، مشيراً إلى سعيه الدائم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بشتي القطاعات والتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات والشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم من أجل الارتقاء والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.