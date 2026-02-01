قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
محافظ المنوفية يترأس اجتماعاً عاجلاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اجتماعا لمناقشة ومراجعة الموقف الحالي لمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة وبحث الحلول العاجلة لدفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير المكتب الفني ومدير إدارة المجالس بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة كافة المشاكل التي تعوق المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة ، وناقش محافظ المنوفية الحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان سرعة نهو المشروعات المستهدفة ، ووجه المحافظ مسئولي شركة المياه والجهاز التنفيذي بالنزول الميداني على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ هذه الحلول لتحقيق أعلى نسب معدلات الإنجاز مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ومعايير الجودة الفنية لإحداث تنمية شاملة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة . 

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وبالأخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي ، مشيراً إلى سعيه الدائم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بشتي القطاعات والتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات والشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم من أجل الارتقاء والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

