خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
أخبار البلد

- الدكتور سويلم يشارك في فعاليات يوم “أوموجاندا” بدولة رواندا

أخبار البلد

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة لـ "مشروع إدارة الموارد المائية والري"، والسفيرة حنان شاهين سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، والوفد الرسمي المرافق للوزير، في فعاليات يوم “أوموجاندا” (Umuganda Day) .

وذلك على هامش زيارة الوزير الرسمية لدولة رواندا، وفى إطار الدعوة المقدمة من برناديت أراكوى وزيرة البيئة الرواندية .


ويُعد يوم “أوموجاندا” مبادرة وطنية للعمل المجتمعي تُنظم في السبت الأخير من كل شهر، ويشارك فيها المواطنون وعدد من المسؤولين بمختلف أنحاء البلاد، بما يعكس ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين البيئة والخدمات .


وفي هذا السياق، شهدت فعاليات اليوم مشاركة عدد من كبار المسؤلين، حيث شاركوا مع آلاف المواطنين في تنفيذ أعمال مجتمعية، وزراعة عدد من الاشجار، بما يجسد نموذجًا عمليًا للشراكة بين الدولة والمجتمع في تنفيذ أولويات التنمية .


وخلال المشاركة، قام الدكتور هاني سويلم، والسيدة السفيرة حنان شاهين، وعدد من السادة أعضاء الوفد المصرى بزراعة عدد من الأشجار في لفتة رمزية تعكس الاهتمام المشترك بحماية البيئة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وبما يؤكد على عمق العلاقات المصرية - الرواندية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الإيجابي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الجانبان أهمية البناء على هذه التجارب المجتمعية والبيئية لتعزيز مسارات التعاون، ودعم المبادرات التي تُعلي من قيمة المشاركة الشعبية وتخدم أهداف الاستدامة والتنمية على المستوى الأفريقي .

الدكتور هاني سويلم مشروع إدارة الموارد المائية والري أوموجاندا وزيرة البيئة الرواندية

