- الدكتور سويلم يشارك في فعاليات يوم “أوموجاندا” بدولة رواندا

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة لـ "مشروع إدارة الموارد المائية والري"، والسفيرة حنان شاهين سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، والوفد الرسمي المرافق للوزير، في فعاليات يوم “أوموجاندا” (Umuganda Day) .

وذلك على هامش زيارة الوزير الرسمية لدولة رواندا، وفى إطار الدعوة المقدمة من برناديت أراكوى وزيرة البيئة الرواندية .



ويُعد يوم “أوموجاندا” مبادرة وطنية للعمل المجتمعي تُنظم في السبت الأخير من كل شهر، ويشارك فيها المواطنون وعدد من المسؤولين بمختلف أنحاء البلاد، بما يعكس ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين البيئة والخدمات .



وفي هذا السياق، شهدت فعاليات اليوم مشاركة عدد من كبار المسؤلين، حيث شاركوا مع آلاف المواطنين في تنفيذ أعمال مجتمعية، وزراعة عدد من الاشجار، بما يجسد نموذجًا عمليًا للشراكة بين الدولة والمجتمع في تنفيذ أولويات التنمية .



وخلال المشاركة، قام الدكتور هاني سويلم، والسيدة السفيرة حنان شاهين، وعدد من السادة أعضاء الوفد المصرى بزراعة عدد من الأشجار في لفتة رمزية تعكس الاهتمام المشترك بحماية البيئة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وبما يؤكد على عمق العلاقات المصرية - الرواندية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الإيجابي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الجانبان أهمية البناء على هذه التجارب المجتمعية والبيئية لتعزيز مسارات التعاون، ودعم المبادرات التي تُعلي من قيمة المشاركة الشعبية وتخدم أهداف الاستدامة والتنمية على المستوى الأفريقي .