وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
أخبار البلد

محمد عبد الغني يحذّر من عودة الحراسة المقنّعة.. ويطالب بنزاهة انتخابات المهندسين

المهندس محمد عبد الغني
المهندس محمد عبد الغني
الديب أبوعلي

حذّر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، من محاولات منظمة لإجهاض العملية الانتخابية داخل النقابة، لافتًا إلى أنه تم إخطاره بتقديم طعن كيدي يستهدف منعه من استكمال سباق الانتخابات، مؤكدًا أن ما يجري يمثل إعادة إنتاج لـ"لحراسة المقنّعة" والالتفاف على إرادة الجمعية العمومية.

وأكد عبد الغني أنه تقدم بأوراق ترشحه معبرًا عن تيار نقابي مستقل خاض على مدار سنوات نضالات حقيقية من أجل استعادة النقابة، بدءًا من معركة رفع الحراسة، مرورًا بالتصدي لمحاولات أسر نقابة المهندسين، وصولًا إلى الدفاع الدائم عن دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحب القرار الأصيل.

وقال إنّه منذ اللحظة الأولى توقع محاولات ممنهجة لإقصاء النقابيين الحقيقيين ومنعهم من استكمال المعركة الانتخابية، مشيرًا إلى أن ما جرى سابقًا في 30 مايو من محاولات لحجب إرادة الجمعية العمومية لن يتكرر، لأن المهندسين أثبتوا قدرتهم على فرض إرادتهم والدفاع عن نقابتهم.

وأضاف المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن ما حذّر منه قد تحقق بالفعل، حيث تم إخطاره بتقديم طعن ضده بهدف منعه من الاستمرار في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الطعن يستند إلى أسباب "كيدية" لا تحمل أي سند قانوني حقيقي، ولا تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو النقابية، وإنما تصب في صالح ما وصفه بـ"الحراسة المقنّعة" التي لفظها المهندسون ورفضوا استمرارها.

وشدد عبد الغني على أن مطلبه الوحيد يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمهندسين، ويختار فيها أعضاء الجمعية العمومية مستقبل نقابتهم بإرادتهم الحرة، لافتًا إلى أن هذا المبدأ هو ذاته الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات النيابية، عندما طالب بإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير الحر عن اختياراتهم، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات آنذاك.

وحذّر المرشح لمنصب نقيب المهندسين من خطورة الالتفاف على إرادة الجمعية العمومية، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت فشل الحراسة المقنّعة على جميع المستويات، وأن المستقبل لا يُبنى بالإقصاء أو التقييد، بل بإرادة المهندسين الحرة وقدرتهم على رسم طريق نقابتهم بأيديهم.

وأكد عبد الغني أن نقابة المهندسين والجمعية العمومية تستحقان الفرصة الكاملة للتنفس والاختيار الحر، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى ضمان مسار انتخابي نزيه وشفاف، نثق في نتائجه ونرضى بها جميعًا، حفاظًا على كرامة النقابة ودورها الوطني والمهني.

المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين نقابة المهندسين منصب نقيب المهندسين الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات النيابية

