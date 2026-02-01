حبس زوج أنهى حياة زوجته بـ"كرسي" في جهينة بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، حبس زوج ثلاثيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب مستخدمًا كرسيًا؛ ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل بدائرة المركز، ووجود سيدة متوفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المدعوة «أ. ع»، في العقد الثالث من العمر، ربة منزل، متأثرة بإصابتها، عقب اعتداء زوجها «ر. أ»، في العقد الرابع من العمر، عليها بالضرب باستخدام كرسي داخل منزل الزوجية، الأمر الذي تسبب في وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك بنشوب خلافات أسرية متكررة بينه وبين زوجته تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيامه بالاعتداء عليها.

وحرر مركز شرطة جهينة المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت النيابة الجهات المختصة باستكمال التحريات حول الواقعة، وبيان ملابساتها وأسبابها النهائية، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.