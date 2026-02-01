قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
رياضة

الهلال يوافق على رحيل ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد

ماركوس ليوناردو
ماركوس ليوناردو
إسراء أشرف

تصاعدت التكهنات حول مستقبل البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال، وسط اهتمام واضح من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أبرزها صحيفة «الرياضية»، أن إدارة الهلال تلقت عرضًا رسميًا من النادي الإسباني لضم ليوناردو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما أبدى اللاعب موافقته المبدئية عليه.

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة قرارها النهائي بالموافقة خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لإتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

يذكر أن ليوناردو انضم إلى الهلال صيف 2024 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد حتى يونيو 2029، وقد ترك بصمة واضحة منذ التحاقه بالفريق، حيث خاض 67 مباراة أحرز خلالها 43 هدفًا وصنع خمسة أهداف أخرى.

وخلال الموسم الحالي، سجل المهاجم البرازيلي 14 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 24 مباراة شملت المنافسات المحلية والقارية، ما يعكس استمرار تأثيره الهجومي.

ويحتفظ الهلال بعدد من الخيارات الهجومية الأخرى، على رأسها الأوروجوياني داروين نونيز، إلى جانب عبد الله الحمدان وعبد الله رديف، كما يقترب الفريق من إضافة المهاجم الفرنسي الشاب محمد قادر ميتي، 18 عامًا، الذي أنهت الإدارة ترتيبات انضمامه للانخراط في تدريبات الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة قوية أمام الأهلي، مساء الاثنين، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفريق للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية.

أتلتيكو مدريد الإسباني أتلتيكو مدريد ماركوس ليوناردو الهلال

