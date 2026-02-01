الهلال يوافق على رحيل ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد

تصاعدت التكهنات حول مستقبل البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال، وسط اهتمام واضح من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أبرزها صحيفة «الرياضية»، أن إدارة الهلال تلقت عرضًا رسميًا من النادي الإسباني لضم ليوناردو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما أبدى اللاعب موافقته المبدئية عليه.

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة قرارها النهائي بالموافقة خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لإتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

يذكر أن ليوناردو انضم إلى الهلال صيف 2024 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد حتى يونيو 2029، وقد ترك بصمة واضحة منذ التحاقه بالفريق، حيث خاض 67 مباراة أحرز خلالها 43 هدفًا وصنع خمسة أهداف أخرى.

وخلال الموسم الحالي، سجل المهاجم البرازيلي 14 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 24 مباراة شملت المنافسات المحلية والقارية، ما يعكس استمرار تأثيره الهجومي.

ويحتفظ الهلال بعدد من الخيارات الهجومية الأخرى، على رأسها الأوروجوياني داروين نونيز، إلى جانب عبد الله الحمدان وعبد الله رديف، كما يقترب الفريق من إضافة المهاجم الفرنسي الشاب محمد قادر ميتي، 18 عامًا، الذي أنهت الإدارة ترتيبات انضمامه للانخراط في تدريبات الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة قوية أمام الأهلي، مساء الاثنين، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفريق للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية.