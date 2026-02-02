ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان ؟.. معجزات ونفحات ربانية يُغفل عنها

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان ؟.. يتساءل الكثيرون بالتزامن مع ليلة النصف من شعبان، حول ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟، وما هو السر في تعظيم الاحتفاء بها من قبل الأمة الإسلامية؟، وهل هناك دعاء مخصوص لتلك الليلة أم لا؟

ومن خلال التقرير التالي نستعرض ماذا يحدث في النصف من شعبان ومن أمور عظيمة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الثقات من العلماء والصالحين.

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان ؟

النصف من شعبان 2026، هي إحدى الليالي المباركات التي عظم قدرها بين الليالي، وقيل إنها تأتي بعد ليلة القدر من حيث المنزلة والمكانة، ولعل ما ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يبرهن ذلك، حيث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالي ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في بيانه ماذا يحدث في النصف من شعبان، إن شهر شعبان المبارك ندعو فيه الله- سبحانه- إليه، ونستغيث به،لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله- سبحانه وتعالى-، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه.

ويضيف أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ليلة النصف من شعبان يستجاب فيها الدعاء"، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا من غروب الشمس ويقول ألا من مستغفر فأغفر له".

وشدد أحمد عمر هاشم على ضرورة أن يردد كل مسلم هذا الدعاء فيقول قبل أن يؤذن لصلاة الفجر:"اللهم ياذا المن ولا يمن عليك ياذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت، اللهماكشفعنا البلاء والوباء والمحن، احرسنا بعينك التيلا تنام يا الله وارحمنا بقدرتك يا ارحم الراحمين".

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان ؟

ما حقيقة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان؟، سؤال يتردد كثيراً خاصة وأنه قد ورد في شأن قيام الليل وفي شأن صلاة الفجر والثلث الأخير من الليل، فهل لهذا الأمر من سند صحيح؟

روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالي ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ومعنى النزول هو نزول أمره ورحمته فالله منزه عن الجسمية والحلول، فالمعني على ما ذكره أهل الحق نور رحمته، ومزيد لطفه على العباد وإجابة دعوتهم وقبول معذرتهم: فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وخص شعر غنم كلب لأنه لم يكن في العرب أكثر غنما منهم.

وشهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فيستحب أن يرفع عمل العبد وهو صائم، ومن الله سبحانه في هذا الشهر المبارك على الأمة فجعل فيه ليلة مباركة ألا وهي ليلة النصف من شهر شعبان، ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن» وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «ورجاله ثقات» ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان وهو حديث صحيح جاء عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يثبت فضل هذه الليلة المباركة وهو بمفرده حجة في فضلها.

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان ؟

وقد ورد أن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده لمن يطلبون عفوه ورحمته، وهي ليلة لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، ففي ليلة النصف من شعبان ورد عن أم المؤمنين عَائِشَةَ –رضي الله تعالى عنها - قالت: «فَقَدْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فإذا هو بِالْبَقِيعِ فقال: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ.

قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إني ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ»، وهذا فيه دلالة على العدد الكبير الذي ينعم بعفو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، وقد خص شعر غنم كلب لأنه لم يكن في العرب أكثر غنما منهم.

وعن علي بن أبي طالب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَتَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِيهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: "أَلا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ". رواه عبدالرزاق في المصنف وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان.

كما ورد في فضل ليلة النصف من شهر شعبان ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: هذه ليلة النصف من شعبان: ان الله عز وجل يطلع علي عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم رواه الدارقطني والبيهقي.