محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفديّ الاتحاد الأوروبي و اليونيدو

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم ، وفد مشروع «دعم الإتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والتنافسية للأسواق – TIGARA»، الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، برئاسة الدكتور نيكولاس زايميس رئيس قسم التجارة بمفوضية الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وذلك في إطار زيارة الوفد للمحافظة لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع ودعم خطط التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في نقل الخبرات وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار المحلي.

كما ناقش الاجتماع خطة تطوير تكتلات التمور بالمحافظة، وآليات تعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، إلى جانب استعراض سبل التنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان نجاح أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

