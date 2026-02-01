قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تطوير المصانع وزيادة الإنتاج وضبط الأسواق.. الدولة تتحرك فورا لحسم ملف السكر.. ونواب: يجب العمل على الاكتفاء الذاتي والتصدي لأزمة عدم توافره بالمحلات

جانب من اجتماع وزير التموين
جانب من اجتماع وزير التموين
معتز الخصوصي

وزير التموين: صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة

برلماني يطالب بزيادة المعروض من السكر في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

نائب: هناك انخفاض في أسعار السكر ووصلت إلى معدلات جيدة
 

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات وزير التموين بشأن تطوير المصانع وزيادة الإنتاج وضبط الأسواق ، وأكدوا على ضرورة زيادة المعروض من السكر ، خاصة وأننا في حاجة إلى توافر كميات من السكر مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

في البداية أشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات وزير التموين بشأن تطوير المصانع وزيادة الإنتاج وضبط الأسواق ، قائلا : "كنا نطالب بذلك منذ فترة طويلة.

وأشار عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نعاني من توافر السكر في الأسواق ، مؤكدا على ضرورة أن نزود من إنتاج السكر لكي يزيد المعروض من السكر لعلاج هذا الخلل في نقص السكر بالأسواق.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بزيادة المعروض من السكر ، خاصة وأننا في حاجة إلى توافر كميات من السكر مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد النائب طه الشهاوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتصريحات وزير التموين بشأن تطوير المصانع وزيادة الإنتاج وضبط الأسواق.

وأكد الشهاوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الإجراءات جيدة وستجعل السكر في متناول الجميع ، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أسعار السكر ووصلت إلى معدلات جيدة ، كما أننا نحقق الاكتفاء الذاتى من مصر باعتبارنا دولة منتجة للسكر.

واستقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

السكر أحد الملفات الاستراتيجية 

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة.

وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، بنجر السكر وقصب السكر، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، مشددًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.

وزير التموين تطوير المصانع زيادة الإنتاج ضبط الأسواق السكر شهر رمضان المبارك

