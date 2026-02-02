التعادل 1-1 يحسم ديربي الباسك بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي أتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد، في لقاء دربي الباسك الذي أقيم على ملعب سان ماميس في بلباو في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

افتتح ريال سوسيداد التسجيل في الدقيقة 37 عبر المهاجم جوكالو جويديس من تمريرة حاسمة لسيرجيو جوميز، بعد هجمة منسقة اخترقت دفاع أصحاب الأرض، ظل النتيجة على حالها حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تنقلب الأحداث رأسا على عقب.

في الدقيقة 83، تعرض لاعب ريال سوسيداد بريس منديز للطرد بعد تدخل عنيف، ليلعب الفريق الملكي الباسكي بعشرة لاعبين في الوقت الحاسم.

استغل أتلتيك بلباو النقص العددي، ونجح رويز دي جالاريتا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 من تمريرة رائعة لزميله يوري بيرشيش، ليضمن الفريق نقطة ثمينة أمام جماهيره.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما وصل أتلتيك بلباو إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، محافظا على أمله في الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لأوروبا في المرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة في الشوط الثاني أبرزها حالة طرد وعودة متأخرة للتعادل.