إبراهيم صلاح: الزمالك لا يليق به سوى الصدارة

تحدث إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، على فوز الفريق على المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إبراهيم صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور، مبروك لنادي الزمالك والجماهير واللاعبين الرجال، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، ونمر كل مباراة بظروف أصعب.

وأضاف المدرب العام للزمالك: "محمد السيد يعاني من برد شديد، والجزيري يعاني من إصابة في قدمه وعدم جاهزية عبدالله السعيد ودونجا وعمر جابر، ونعاني من الغيابات، ونواجه فرق جاهزة بشكل كبير".

وشدد: "مينفعش أن نادي الزمالك يكون في أي مكان غير الصدارة، وآدم كايد تألق بسبب مشاركته في المكان الذي يحبه وهو مركز ١٠ واستعاد اكتشاف نفسه واللاعب يتألق بشكل كبير".

واختتم: "سعداء بالفوز ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة ونشكر الجماهير على دعمهم المستمر لنا".