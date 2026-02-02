قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
بنسبة نجاح 85.49%.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية| صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الكلام أثناء الوضوء
ما حكم الكلام أثناء الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم  الكلام أثناء الوضوء؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: للوضوء آداب ينبغي مراعاتها، والكلام أثناء الوضوء بغير حاجة هو من ترك آداب الوضوء عند الحنفية، ومكروه عند المالكيَّة؛ وخلاف الأولى عند الشافعيَّة والحنابلة.

قال العلَّامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (1/ 48، ط. دار الكتب العلمية) في بيان آداب الوضوء: [ومن الأدب: ألَّا يتكلم فيه بكلام الناس] .

وقال العلَّامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 30، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ترك كلام الناس لا يكون أدبًا إلَّا إذا لم يكن لحاجة، فإن دعت إليه حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب؛ كما في "شرح المنية"] .

وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 127-128، ط. دار المعارف): [ويكره الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى] .

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 465-466، ط. دار الفكر): [قد ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة.. منها.. ألَّا يتكلم فيه لغير حاجة.. وقد نقل القاضي عياض في "شرح صحيح مسلم" أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل، وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأَوْلى، وإلَّا فلم يثبت فيه نهي فلا يسمَّى مكروهًا إلا بمعنى ترك الأَوْلى] .

وقال العلَّامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 30، ط. دار المعرفة): [ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره، والمراد بالكراهة ترك الأَوْلى] . 

حكم الوضوء من الترع على حالها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة؛ لأنَّ الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.

وأهابت دار الإفتاء المصرية المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.

الإفتاء الوضوء الكلام أثناء الوضوء حكم الكلام أثناء الوضوء آداب الوضوء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر دخول مصر من معبر رفح للعلاج

بعدما تخطى عدد الزائرين 4.5 مليون.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام

ناقد رياضي: فرص الزمالك في حصد البطولات هذا الموسم صعبة

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

