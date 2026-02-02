قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف تنفيذ خطوة جديدة ضمن جهود الارتقاء بصحة التلاميذ، حيث جرى، برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توزيع أكثر من 5 آلاف نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» المنفذة تحت مظلة المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وتستهدف المبادرة إجراء الفحوصات الطبية والكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب المدارس الابتدائية، بما يضمن التدخل العلاجي في التوقيت المناسب، ويسهم في حماية نظر الأطفال وتحسين قدرتهم على التحصيل الدراسي.

جاء ذلك بحضور:  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة،  أحمد عزت، مدير إدارة تعليم بني سويف، الدكتورة رشا يحيى، مدير التعليم الابتدائي ومنسق المبادرة، والمهندس محمد علي يوسف، مسؤول مبادرة "عيون أطفالنا… مستقبلنا"، إلى جانب وكلاء الإدارات ومديري المرحلة الابتدائية.

حيث أشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الطلاب، وتوفير النظارات الطبية اللازمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، مشيرة إلى أن الاهتمام بصحة الطلاب أحد الركائز الأساسية للنهوض بالمنظومة التعليمية، موجهةً باستمرار تنفيذ المبادرات الصحية التي تستهدف الطلاب، لما لها من أثر مباشر في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، والتخفيف من الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

كما أكدت  الهواري" أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات حقيقية للطلاب.

في المقابل أثنى وكيل وزارة الصحة، على التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مؤكدًا أنه تم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 500 ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في المرحلة الأولى، وتم توفير أكثر من 5161 نظارة طبية، إلى جانب صرف أدوية مجانية لأكثر من 16282 تلميذًا وتلميذة، وتحويل 256 حالة لإجراء العمليات الطبية اللازمة.

وأوضح "جميعة" أن تسليم النظارات الطبية جاء بناءً على نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت للطلاب خلال الفترة الماضية، ضمن خطة متكاملة تنفذها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الصحة والتضامن والتنمية المحلية، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب داخل المدارس.

فيما أعرب مسؤول المبادرة، عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا… مستقبلنا» بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به مؤسسة الليونز لدعم صحة الأطفال وتحسين فرصهم التعليمية، من خلال الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وتوفير النظارات الطبية بالمجان للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن لهم قدرة أفضل على التركيز والتحصيل داخل الفصول الدراسية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والجهات المعنية، والذي يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لخدمة الطلاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الفعاليات، أعربت وكيل الوزارة عن تقديرها لكافة القائمين على تنفيذ المبادرة، مثمنة جهود مؤسسة الليونز والفرق الطبية وإدارات المدارس في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والتعليمية.

