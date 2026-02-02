ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع حلوى بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مصنع لإنتاج الحلوى بشبرا الخيمة دون أى خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع لإنتاج حلوى العسلية، يقع بالطابق الأرضي بأحد العقارات بشارع شعراوي بمدينة شبرا الخيمة، ما أدى إلى امتداد النيران للطابقين الأول والثاني بالعقار دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.



ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.