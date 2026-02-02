أمين “البحوث الإسلاميَّة” يستقبل سفير سلطنة بروناي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي

استقبل أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بمكتبه صباح اليوم، السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العلمية والدعوية، وبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع والمؤسسات الدينية في السلطنة.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ من بينها: دعم الجهود الرامية إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز الخطاب الديني الرشيد، وتأكيد أهمية تبادل الخبرات العلمية والدعوية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة؛ بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير.

وأكد فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشريف يؤدي دورًا عالميًّا في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى حرص الأزهر على توسيع نطاق التعاون مع الدول الإسلاميَّة، وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يعزز قيم التسامح والتعايش، ويدعم مسيرة الاستقرار الفكري.

وأوضح فضيلته أن مجمع البحوث الإسلاميَّة يعمل على تطوير برامجه العلمية والدعوية بما يتواكب مع متغيرات العصر، ويعكس المنهج الأزهري الوسطي، القائم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والانفتاح على الثقافات المختلفة دون تفريط في الثوابت.

من جانبه، أعرب سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأزهر، والاستفادة من خبراته العلمية والدعوية في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.