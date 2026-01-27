قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة: الإمام الأشعري أنصف المخالفين وناقش الأفكار دون تجريح للأشخاص

الدكتور محمد الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
الدكتور محمد الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
عبد الرحمن محمد

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الثلاثاء، في جلسة عِلميَّة ضمن فعاليَّات المنتدى العِلمي الأول الذي نظَّمه مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، في مركز مؤتمرات الأزهر، تحت عنوان “الإمام الأشعري ومقارباته الفِكريَّة للفِرق الإسلاميَّة.. من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطيَّة”، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وخلال كلمته بالجلسة، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ منهج الإمام أبي الحسن الأشعري يُعَدُّ من المناهج العِلميَّة الرَّصينة في دراسة الفِرق والمذاهب؛ إذْ قام على أُسسٍ راسخة تجمع بين الدليل النقلي القطعي، والاستدلال العقلي المنضبط، في إطارٍ مِنَ الأمانة العِلميَّة والإنصاف والموضوعيَّة.

وأوضح الجندي أنَّ الإمام الأشعري تميَّز بدقَّة الوصف، وقوَّة الاستدلال، وحُسن عَرْض آراء المخالفين دون تشويه أو تحامُل، مشيرًا إلى أنَّ هذا المنهج الحواري الرَّصين أسهم في ترسيخ الفكر الوسطي، وحِفظ وَحدة الأمَّة، وصيانة العقيدة من مسالك الغلو والانحراف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إنَّ العقل في المنهج الأشعري لم يكُن معارضًا للنقل، ولا منفصلًا عنه؛ بل كان أداةً لفهم النَّص، والدفاع عنه، وضَبْط مسارات التفكير؛ وهو ما جعل هذا المنهج صالحًا للتطبيق في مواجهة التحديات الفِكريَّة المعاصرة، وفي مقدِّمتها: التطرُّف الفكري، والموجات الإلحاديَّة.

وأضاف فضيلته أنَّ الاستفادة مِنَ التُّراث الأشعري اليوم تقتضي تطوير أدوات العرض، وتجديد وسائل الطرح، بما يخاطب العقول بلغة العصر، ويحفظ ثوابت الدِّين، ويحصِّن الشباب من الانزلاق وراء الأفكار المتطرِّفة أو الدعاوى الإلحاديَّة، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر الشريف يضطلع بدورٍ محوري في هذا المسار من خلال مؤسساته العِلميَّة والدعويَّة.

واختتم الدكتور محمد الجندي كلمته بتأكيد أنَّ منهج الإمام الأشعري سيظلُّ أحد أعمدة الفكر الإسلامي الوسطي، ونموذجًا مضيئًا في الجمع بين عمق التراث ومتطلَّبات الواقع؛ بما يُسهِم في بناء الوعي، وحماية العقول مِنَ الانحراف.

البحوث الإسلاميَّة أمين البحوث الإسلاميَّة المنهج الأشعري د محمد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

علي قد الحب

عرض مسلسل على قد الحب على روتانا دراما

بوستر الفيلم

طرح فيلم crime 101 بالسينمات فبراير المقبل

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد