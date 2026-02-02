تسنيم : انطلاق محادثات إيرانية أمريكية الأيام المقبلة

أفادت مصادر لوكالة "تسنيم" الإيرانية إنه من المرجح انطلاق محادثات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام القادمة.

وأوضحت المصادر أنه لا موعد أو مكان محدد للمحادثات لكن يرجح إجراء المباحثات على مستوى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

و من جانبها، أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها استدعت كل سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدين لديها للاحتجاج على إدراج التكتل الأوروبي للحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في تصريحات صحفية إنه تم استدعاء السفراء أمس الأحد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الأسبوع الماضي، فيما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ستدرج ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" جميع جيوش الدول الأوروبية التي صنفت الحرس الثوري في القائمة نفسها.

وفي 2023، أقر البرلمان الإيراني قانونا ينص على تصنيف الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية" في حال أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري في قائمة "المنظمات الإرهابية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق سياسي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وجاء قرار إدراج الحرس الثوري في "قائمة الإرهاب" بعد يوم من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قائلا إن "أسطولا ضخما" يتقدم نحوها، وحذرها من أنه يجب عليها التعاون في المفاوضات بملفها النووي، وإلا فستواجه "هجوما أسوأ بكثير" من ذاك الذي شن ضدها العام الماضي.