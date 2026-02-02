قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
اجتماع برئاسة مدبولي يؤكد سرعة الانتهاء من تشريع لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال
محافظات

سرعة التعامل مع التحديات.. محافظ أسوان يستقبل وكيل التعليم الجديد

محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ، والذى تولى مهام عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلفًا لمحمود بدوى الذى تم نقله للعمل بمحافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء رحب محافظ أسوان بوكيل الوزارة الجديد ، متمنياً له التوفيق والسداد فى أداء مهامه ، وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الإطلاع الكامل على كافة تفاصيل منظومة العمل التعليمى بالمحافظة ، والملفات الجارية ، وأبرز التحديات بما يساهم فى سرعة التعامل معها وتحقيق أفضل معدلات الأداء .

التربية والتعليم

ولفت المحافظ إلى أن قطاع التعليم يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة، لما له من دور محورى فى بناء الإنسان وصناعة المستقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل التنسيق المتميز مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وهو ما يتطلب ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية للمدارس ، والإهتمام برفع كفاءة العملية التعليمية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

ومن من جانبه أعرب الدكتور ربيع أبو يوسف عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على الدعم والثقة ، مؤكداً على حرصه لبذل أقصى الجهود للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، والعمل على مواجهة التحديات ، وتحقيق الإنضباط والجودة داخل المدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافة اسوان

