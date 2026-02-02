سرعة التعامل مع التحديات.. محافظ أسوان يستقبل وكيل التعليم الجديد

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ، والذى تولى مهام عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلفًا لمحمود بدوى الذى تم نقله للعمل بمحافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء رحب محافظ أسوان بوكيل الوزارة الجديد ، متمنياً له التوفيق والسداد فى أداء مهامه ، وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الإطلاع الكامل على كافة تفاصيل منظومة العمل التعليمى بالمحافظة ، والملفات الجارية ، وأبرز التحديات بما يساهم فى سرعة التعامل معها وتحقيق أفضل معدلات الأداء .

التربية والتعليم

ولفت المحافظ إلى أن قطاع التعليم يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة، لما له من دور محورى فى بناء الإنسان وصناعة المستقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل التنسيق المتميز مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وهو ما يتطلب ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية للمدارس ، والإهتمام برفع كفاءة العملية التعليمية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

ومن من جانبه أعرب الدكتور ربيع أبو يوسف عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على الدعم والثقة ، مؤكداً على حرصه لبذل أقصى الجهود للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، والعمل على مواجهة التحديات ، وتحقيق الإنضباط والجودة داخل المدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة .