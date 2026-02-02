قبل الجولة الـ 17.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ 17

تنطلق غدا الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي ضد الأهلي وتختتم الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات.

الدوري المصري

يتصدر صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف قبل الجولة الـ 17.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

1- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 5 أهداف.

2- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

2- عدي الدباغ، الزمالك، 5 أهداف.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 4 أهداف.

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف.

3- مصطفى زيكو، بيراميدز، 4 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.