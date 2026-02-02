تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في التحريض على الفسق

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة الراقصة بوسي ، في القضية المتهمة فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

ويأتي قرار التأجيل لاستكمال نظر القضية واتخاذ ما تراه المحكمة من إجراءات قانونية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمة والمتعلقة بمحتوى مرئي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.