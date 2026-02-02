قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
برلمان

الحمامصي: تنظيم المستشفيات الجامعية يوسع الصلاحيات ويتجاهل جوهر الأزمة

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بـ مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أن فتح ملف تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واعترافًا صريحًا بوجود خلل حقيقي داخل منظومة شديدة الحساسية تمس حق المواطن في الصحة والتعليم معًا.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، شدد الحمامصي على أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد منشآت علاجية، بل مؤسسات مركبة تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، ما يجعل أي محاولة لتنظيمها أمرًا محمودًا من حيث المبدأ.

وأشاد الحمامصي بالمحور الثالث في مشروع القانون، الذي يستهدف تحقيق التكامل والانسجام بين مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الطبية، وتعزيز الحقوق التعليمية والتدريبية، معتبرًا أن ذلك يتسق بوضوح مع المادة (18) من الدستور التي تكفل حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية.

وتحفظ  النائب أحمد الحمامصي على ما تضمنه المشروع من توسع ملحوظ في عدد اللجان والاختصاصات، ومنح صلاحيات واسعة للوزير، مع فتح باب التفويض دون ضوابط واضحة، لافتًا إلى أن كثافة التفاصيل الواردة بالقانون قد تُفرغ اللائحة التنفيذية من دورها الطبيعي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في زيادة النصوص، بل في غياب آليات واضحة لتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها، والتعامل الجاد مع المشكلات الجذرية للمنظومة.

وأشار الحمامصي إلى أن المشروع أغفل ملفات بالغة الأهمية، على رأسها أزمات وحدات الرعاية، وتمويل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن غياب حل عادل لقضية الأجر الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد داخل المستشفيات الجامعية.

وطالب النائب أحمد الحمامصي بدعم التنسيق المؤسسي من خلال ضم رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة آليات مرنة لمد فترات الخدمة، مؤكدًا أن اكتمال الصورة كان يقتضي مشاركة نقابة الأطباء في مناقشات المشروع داخل اللجنة المختصة.

واختتم الحمامصي كلمته بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بتعديل مادة أو صياغة نص، بل بإعادة التفكير في نموذج كامل لإدارة المستشفيات الجامعية، من خلال إطار تشريعي موحد يُنهي تضارب القواعد القانونية واختلاف المراكز القانونية داخل المرفق الواحد، ويعيد للمستشفيات الجامعية دورها الحيوي في خدمة الصحة والتعليم معًا.

