إدارة الموارد البشرية.. دورة لتطوير مهارات العاملين بديوان دمياط

افتتحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات دورة "إدارة الموارد البشرية"، التي ينظمها مركز التنمية البشرية بالمحافظة لمدة ٥ أيام، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بدمياط.

​ويحاضر في الدورة أحمد الغزال، الخبير بمديرية التنظيم والإدارة، حيث يتناول البرنامج التدريبي أحدث الأساليب العلمية في إدارة الكوادر البشرية، وكيفية تفعيل لوائح العمل وتحسين بيئة الأداء بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

​تأتي هذه الدورة في إطار التنسيق المستمر بين مركز التنمية البشرية بالمحافظة ومديرية التنظيم والإدارة، لضمان إعداد جيل من الإداريين القادرين على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي والإصلاح الإداري، ورفع كفاءة منظومة العمل داخل الديوان العام والوحدات التابعة له.

جاء ذلك ​تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الأداء الإداري بمختلف القطاعات، وفى إطار مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة "