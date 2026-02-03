قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
نيويورك تايمز: إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع أمريكا
بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي
اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا
أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حالة من الزخم الكروي الكبير، مع إقامة عدد من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، سواء على الصعيد العربي أو الأوروبي. 

وتتنوع المواجهات بين صراعات القمة، ومباريات الكؤوس، ولقاءات حاسمة في الدوريات، ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة يومًا حافلًا بالإثارة والمتعة.


 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

  • البنك الأهلي × الأهلي – الساعة 8:00 مساءً – على قناة ON SPORT 1
    ويسعى الأهلي لمواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي مواجهة مرتقبة تجمع بين فريقين كبيرين.

  • بولونيا × ميلان – الساعة 9:45 مساءً – على قناة AD Sports 1 HD
    وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا لميلان في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

يخوض برشلونة لقاءً خارج أرضه ضمن منافسات الكأس.
 

  • ألباسيتي × برشلونة – الساعة 10:00 مساءً – على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

قمة نارية في الكرة الإنجليزية تجمع بين قطبي لندن.

  • آرسنال × تشيلسي – الساعة 10:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1


 مواعيد مباريات كأس ألمانيا

  • باير ليفركوزن × سانت باولي – الساعة 9:45 مساءً

 مواعيد مباريات كأس فرنسا
 

  • رايمس × لومان – الساعة 9:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3
  • مارسيليا × رين – الساعة 10:10 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2


مواعيد مباريات الدوري السعودي

  • ضمك × الخلود – الساعة 5:40 مساءً – على قناة Thmanyah
  • الخليج × القادسية – الساعة 7:30 مساءً – على قناة Thmanyah 1
  • الاتفاق × التعاون – الساعة 7:30 مساءً – على قناة Thmanyah 2


 

كأس أسبانيا الدوري المصري الدوري الايطالي اخبار الرياضة

