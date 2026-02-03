مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حالة من الزخم الكروي الكبير، مع إقامة عدد من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، سواء على الصعيد العربي أو الأوروبي.

وتتنوع المواجهات بين صراعات القمة، ومباريات الكؤوس، ولقاءات حاسمة في الدوريات، ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة يومًا حافلًا بالإثارة والمتعة.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي × الأهلي – الساعة 8:00 مساءً – على قناة ON SPORT 1

ويسعى الأهلي لمواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي مواجهة مرتقبة تجمع بين فريقين كبيرين.

بولونيا × ميلان – الساعة 9:45 مساءً – على قناة AD Sports 1 HD

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا لميلان في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

يخوض برشلونة لقاءً خارج أرضه ضمن منافسات الكأس.



ألباسيتي × برشلونة – الساعة 10:00 مساءً – على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

قمة نارية في الكرة الإنجليزية تجمع بين قطبي لندن.

آرسنال × تشيلسي – الساعة 10:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

باير ليفركوزن × سانت باولي – الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات كأس فرنسا



رايمس × لومان – الساعة 9:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

مارسيليا × رين – الساعة 10:10 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي

ضمك × الخلود – الساعة 5:40 مساءً – على قناة Thmanyah

الخليج × القادسية – الساعة 7:30 مساءً – على قناة Thmanyah 1

الاتفاق × التعاون – الساعة 7:30 مساءً – على قناة Thmanyah 2



