إعفاءات ممنوحة قانونا من رسوم التسجيل لذوي الإعاقة .. شروط الحصول عليها

منح قانون الملكية الفكرية، حزمة من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن ذوي الإعاقة، من بينها الإعفاء من بعض رسوم التسجيل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودمجهم الكامل في المجتمع.



وتأتي هذه الإعفاءات وفق ضوابط وشروط محددة، كفلها القانون، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.



و طبقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.