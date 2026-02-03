ضبط كيان مخالف لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام بأشمون

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من شن حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لضبط المخالفين والتعامل الحاسم مع كافة الكيانات المخالفة، حيث تم ضبط كيان غير مرخص بإحدى قرى مركز أشمون تخصص في إنتاج وتعبئة زيوت الطعام من زيوت وخامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، واستخدام علامة تجارية وهمية لتضليل المستهلكين و تضليل الجهات الرقابية وطرح المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح مالية طائلة .

أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيت الطعام ، ٦ أطـنان زيت طعام مجهولين المصدر داخل ٣ تنكات غير مدون عليهم بيانات ، 30 ألـف زجاجة فارغة وغطاء لزوم تعبئة المنتج النهائي، عدد ألفين و260 كرتونة فارغة لزوم التعبئة ومنتج نهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية، 8 آلاف أستيكر وزجاجة تحت التعبئة والتغليف.

وأشار رئيس مباحث التموين أنه تم ندب لجنة من هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية وتم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.