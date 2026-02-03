قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كيان مخالف لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام بأشمون

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من شن حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لضبط المخالفين والتعامل الحاسم مع كافة الكيانات المخالفة، حيث تم ضبط كيان غير مرخص بإحدى قرى مركز أشمون تخصص في إنتاج وتعبئة زيوت الطعام من زيوت وخامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، واستخدام علامة تجارية وهمية لتضليل المستهلكين و تضليل الجهات الرقابية وطرح المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح مالية طائلة .

أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيت الطعام ، ٦ أطـنان زيت طعام مجهولين المصدر داخل ٣ تنكات غير مدون عليهم بيانات ، 30 ألـف زجاجة فارغة وغطاء لزوم تعبئة المنتج النهائي، عدد ألفين و260 كرتونة فارغة لزوم التعبئة ومنتج نهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية، 8 آلاف أستيكر وزجاجة تحت التعبئة والتغليف.

وأشار رئيس مباحث التموين أنه تم ندب لجنة من هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية وتم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الحكم على المعاملات المعاصرة يخضع لضوابط البيوع في الإسلام

ذكرى تحويل القبلة

الأوقاف توضح الدروس المستفادة والحكمة من تحويل القبلة فى شعبان

تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام

تحويل القبلة.. حدث يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والأقصى

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد