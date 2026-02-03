تفاصيل الدورة الرابعة والسبعين من مهرحان المركز الكاثوليكي للسينما

اختتمت أعمال لجنة تحكيم الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والذي يُعدّ أقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي، بعد مشاهدة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان هذا العام.

وتشكّلت اللجنة برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعضوية كلٍ من: الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة سلاف فواخرجي، الكاتبة والمؤلفة مريم نعوم، مدير التصوير بيشوي روزفلت، المونتيرة منى ربيع، الموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور فوزي العوامري.

اللجنة العليا للمهرجان

كانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 38 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

الافلام المشاركة

أما عن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة فهي: فيلم "6 أيام" للمخرج كريم شعبان ، فيلم "سنو وايت" للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن، فيلم "ضي (سيرة أهل الضي)" للمخرج كريم الشنّاوي، فيلم "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، فيلم "فيها إيه يعني ؟!" للمخرج عمر رشدي حامد، فيلم "دخل الربيع بيضحك" للمخرجة نهى عادل.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان سوف تُعلن لاحقاً عن أسماء الفنانين وصُنّاع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الرابعة والسبعين، كذلك الفنانين الذين سيحصلون على جوائز الدراما والتشجيعية، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، الذي سيقام بمشيئة الله خلال الفترة من الجمعة الموافق 24 أبريل وحتى الجمعة الموافق 1 مايو 2026 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.