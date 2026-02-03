قمة نارية.. موعد مباراة أرسنال وتشيلسى فى نصف النهائى كأس الرابطة والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب الإمارات في العاصمة لندن، حيث يستضيف أرسنال غريمه تشيلسي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والندية بين الجانبين.

ويدخل أرسنال اللقاء بأفضلية واضحة بعد فوزه الثمين خارج أرضه بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج منتصف يناير الماضي، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الحسم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومنتصف الليل بتوقيت أبوظبي. وتُنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمنافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم.

كان أرسنال قد قدم أداءً قويًا في لقاء الذهاب، حيث افتتح بن وايت التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز فيكتور جيوكيريس التقدم مع بداية الشوط الثاني، وأضاف مارتن زوبيميندي الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورغم التأخر، أبدى تشيلسي رد فعل قوي، ونجح في تقليص الفارق عبر ثنائية أليخاندرو جارناتشو في الدقيقتين 57 و83، إلا أن أرسنال تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ويطمح أرسنال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي، بينما يدخل تشيلسي المواجهة بطموح تعويض خسارة الذهاب وتحقيق الفوز من أجل قلب الموازين وخطف بطاقة العبور.

وتُعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، في ظل سعي أرسنال لمواصلة نتائجه الإيجابية محليًا، مقابل رغبة تشيلسي في تحقيق مفاجأة مدوية من قلب ملعب الإمارات، في ليلة كروية مرشحة للإثارة حتى الدقائق الأخيرة.