برلماني: مراكز الأورام والإشعاعي حلم يتحقق لتخفيف معاناة المرضى في صعيد مصر

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع إنشاء المراكز المتخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي يمثل نقطة تحول حقيقية في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظات النائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقلل معاناة المرضى ويحقق العدالة الصحية بين القاهرة والصعيد.

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "توفير أحدث الأجهزة الطبية، مثل أجهزة Halcyon للعلاج الإشعاعي، وتدريب الكوادر المحلية على التقنيات الحديثة، يضمن تقديم خدمات علاجية دقيقة وسريعة ويضع مصر على خارطة التطور الطبي العالمي".

وتابع: "الشراكة مع شركات عالمية لتحديث المراكز وإطلاق مراكز تحكم متصلة بعدة مستشفيات يعكس رؤية الدولة لتكامل التكنولوجيا مع الخدمات الصحية، ويؤكد التزامنا بتحقيق رعاية طبية متطورة لجميع المواطنين".

واختتم قائلاً: "هذه الخطوة ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل استثمار في حياة الإنسان المصري وحقه في العلاج المتقدم، وهي رسالة واضحة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصحة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية".