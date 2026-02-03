المطورين العقاريين: الدول الكبرى بتمرجح العالم كله وترفع الأسعار

أكد محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن الذهب والفضة مهمين في الاقتصاد، مضيفا أن الفضة عملت في العام الماضي ارتفاع كبير.

واضاف محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الدول الكبري بتمرجح العالم كله وترفع الاسعار ويدخل المستثمرين وتبدأ المضاربات.

وتابع محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن هناك مضاربة في الذهب والفضة ولعبة دول مع بعضها البعض، مستدركا أن الفضة من عام واحد فقط كانت ب 30 دولار ووصلت الى 120 دولار.