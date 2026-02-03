خبيرة الشرق الأوسط: إسرائيل تستخدم القوة العسكرية لإضعاف النفوذ الإيراني

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وإيران، أن التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل جولة جديدة ضمن صراع طويل بدأ منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إسرائيل لجأت إلى الأداة العسكرية بهدف تغيير ملامح المنطقة وإضعاف النفوذ الإقليمي لإيران، وتعزيز مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال لقاء لها ببرنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، أن إيران بدأت تتخذ نبرة تحدٍ أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرة أن البلاد تمر بمرحلة ضمن جولات الصراع المستمرة، مؤكدًة أن الاحتجاجات الداخلية التي صاحبت الخطاب الأمريكي ومحاولات إدارة ترامب استغلالها لإسقاط النظام، دفعت إيران إلى الحرص على مواجهة أي محاولات لإضعافها داخليًا وخارجيًا.

وتابعت أن إيران تدرك أن أي تقاعس عن مواجهة التهديدات سيؤدي إلى تراجع نفوذها واستنزاف النظام، مشيرة إلى أن الحرب التي استمرت 12 يومًا إلى جانب الاحتجاجات الداخلية، أثبتت أن النظام الإيراني أمام اختبار حقيقي يتطلب موازنة دقيقة بين الردع والمواجهة.