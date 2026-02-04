أخبار الوادي الجديد..استكمال منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية واستمرار فتح باب التقديم لمرافق تقسيمات الشباب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

استكمال منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسخته السادسة بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن استمرار منافسات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026، بمشاركة محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة الواحات البحرية، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

7 محافظات تتنافس فى 12 رياضة فردية وجماعية

ويتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أولمبياد المحافظات الحدودية يمثل إحدى الآليات الوطنية لترسيخ مفهوم العدالة الرياضية وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأفاد محمد فكرى مدير عام المديرية بأن الرياضة ليست مجرد نشاط تنافسي، بل أداة استراتيجية لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، ومنصة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، بما يسهم في دعم قوة مصر الناعمة وترسيخ مكانتها الإقليمية، وتحقيق رؤية الدولة في تمكين الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل ومحرك التنمية.

رئاسة مركز الفرافرة: استمرار فتح باب التقديم لمرافق تقسيمات الشباب



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار فتح باب سداد قيمة المرافق للتقسيمات السكنية بقرى (طلعت ضرغام - امتداد عائشة عبدالرحمن - امتداد الشيخ مرزوق الجديدة للسادة المواطنين الحاصلين على أرقام القطع السكنية بتلك التقسيمات على أن يتم السداد في حساب جمعية تنمية المجتمع بالقرى المذكورة عالية على أن تكون قيمة المرافق 22000 جنيه، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2026/2/12 وفى حال عدم سداد قيمة المرافق في الفترة المحددة يعد ذلك عدولاً من المواطن عن استكمال السير في إجراءات الحصول على القطعة السكنية ويتم استبعاده من الكشوف.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة أجرت الاثنين الماضي القرعة العلنية لتحديد ارقام القطع السكنية بإجمالى 116 مواطن بتقسيم امتداد علي بن أبي طالب التابع لقرى اللواء صبيح للمواطنين ممن قاموا بسداد قيمة 25٪؜ من ثمن القطعة السكنية خلال شهرى يوليو / اغسطس 2025.

- وعلى هامش القرعة العلنية تم تسليم 6 مواطنين محضر تسليم للقطعة السكنية كما قرر اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز الاعلان عن فتح باب الترخيص بالبناء والتسليم لعدد 596 قطعة سكنية تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق بها و الموافقة على تحصيل نسبة 25٪؜ من قيمة ثمن القطعة السكنية لعدد 39 مواطن لمدة شهر اعتباراً من أول فبراير وحتى أول مارس و فتح باب تلقي تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول علي قطعة سكنية بتقسيم امتداد على بن أبى طالب بقرى اللواء صبيح بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

توسعة المدخل الرئيسى لقرية غرب الموهوب بالداخلة استعدادا لإنشاء بوابة رئيسية

توسعة المدخل الرئيسى لقرية غرب الموهوب.

واصلت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب بالوادى الجديد أعمال توسعة المدخل الرئيسي للقرية بالتعاون مع معدات الأهالي، بما يعكس روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة تجاه تطوير البنية التحتية، ويعد نموذجًا يُحتذى به في دعم المشروعات المحلية. وذلك في إطار الاستعدادات لإنشاء بوابة رئيسية مميزة تعكس الطابع الحضاري والجمالي للقرية، وذلك بناءً على توجيهات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

- تنفيذ أعمال بوابة رئيسية بالقرية

وشملت الأعمال الميدانية تمهيد الطريق وتوسيع جوانبه لتسهيل الحركة المرورية وتأمين وصول المركبات بشكل آمن، مع إزالة أي معوقات أو تراكمات، بما يسهم في رفع كفاءة مدخل القرية وتحسين المشهد العام للمنطقة.

وتستكمل الوحدة المحلية الأعمال خلال الأيام المقبلة لتجهيز المدخل الرئيسي بالكامل، تمهيدًا لتركيب البوابة الرئيسية، التي ستصبح إضافة مميزة للقرية وتبرز حرص القيادة المحلية على الارتقاء بالخدمات والمرافق العامة، وتحسين المشهد الحضاري للأهالي والزائرين على حد سواء.

طلاق حملة إنسانية بالوادي الجديد للتبرع بالتمور لصالح أهالي قطاع غزة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، إطلاق حملة إنسانية للتبرع بالتمور لصالح أهالي قطاع غزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية دعمًا للأشقاء الفلسطينيين، وتخفيفًا من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل

وتأتي الحملة بالتعاون مع أهالي ومستثمري محافظة الوادي الجديد، وبمشاركة جمعيتي الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية، حيث تستهدف جمع كميات من التمور باعتبارها أحد أبرز المنتجات الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة، لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية وسهولة في التخزين والنقل.

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل التي يتميز بها أبناء المحافظة، وحرصهم الدائم على المشاركة الإيجابية في مختلف القضايا الإنسانية، خاصة القضايا العربية التي تحظى باهتمام ودعم واسع من الشعب المصري.