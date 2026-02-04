قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ البحر الأحمر يعلن بدء توصيل الكهرباء لمناطق شباب الأحياء بالغردقة باستثمارات 430 مليون جنيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بدء تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لمناطق شباب الأحياء وشباب النجدة بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية واعتماد المخصصات المالية اللازمة، بما يتيح إدخال هذه المناطق ضمن نطاق الخدمة الفعلية للمرافق الأساسية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المشروع يمثل خطوة عملية لتهيئة التقسيمات السكنية الجديدة للسكن، وضمان جاهزيتها للاستخدام، مؤكدًا أن توفير الكهرباء يُعد الأساس الأول لاستقرار المواطنين وبدء استكمال باقي عناصر المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ على مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى بمنطقة شباب الأحياء نحو 260 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى بمنطقة شباب النجدة إلى 170 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 430 مليون جنيه.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المشروع يراعي أعلى اشتراطات الأمان والكفاءة الفنية، لضمان استمرارية الخدمة وعدم تعرض الشبكات لأحمال زائدة مستقبلًا، بما يتواكب مع التوسع العمراني المخطط للمدينة.

وأكد المحافظ استمرار العمل على استكمال المرافق الأساسية داخل المناطق الجديدة، وربطها بالمنظومة الخدمية للمدينة، بما يسهم في خلق مجتمعات سكنية مستقرة، ويلبي احتياجات أهالي الغردقة خلال المرحلة المقبلة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

