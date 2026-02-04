محافظ البحر الأحمر يعلن بدء توصيل الكهرباء لمناطق شباب الأحياء بالغردقة باستثمارات 430 مليون جنيه

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بدء تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لمناطق شباب الأحياء وشباب النجدة بمدينة الغردقة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية واعتماد المخصصات المالية اللازمة، بما يتيح إدخال هذه المناطق ضمن نطاق الخدمة الفعلية للمرافق الأساسية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المشروع يمثل خطوة عملية لتهيئة التقسيمات السكنية الجديدة للسكن، وضمان جاهزيتها للاستخدام، مؤكدًا أن توفير الكهرباء يُعد الأساس الأول لاستقرار المواطنين وبدء استكمال باقي عناصر المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفذ على مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى بمنطقة شباب الأحياء نحو 260 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى بمنطقة شباب النجدة إلى 170 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 430 مليون جنيه.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المشروع يراعي أعلى اشتراطات الأمان والكفاءة الفنية، لضمان استمرارية الخدمة وعدم تعرض الشبكات لأحمال زائدة مستقبلًا، بما يتواكب مع التوسع العمراني المخطط للمدينة.

وأكد المحافظ استمرار العمل على استكمال المرافق الأساسية داخل المناطق الجديدة، وربطها بالمنظومة الخدمية للمدينة، بما يسهم في خلق مجتمعات سكنية مستقرة، ويلبي احتياجات أهالي الغردقة خلال المرحلة المقبلة.