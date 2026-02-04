صحة البحيرة: 23 ماكينة غسيل كلوي جديدة لتعزيز الخدمات العلاجية بالمستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم دعم مستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة بـ 23 ماكينة غسيل كلوي جديدة، وذلك من نتاج الاجتماع المثمر الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وقال بيان إعلامي إنه تم توريد 17 ماكينة غسيل كلوي عادي، بالإضافة إلى 6 ماكينات غسيل كلوي بتقنية الـ HDF الحديثة، والتي تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في علاج مرضى الفشل الكلوي، لما توفره من كفاءة أعلى في تنقية الدم وتحسين جودة حياة المرضى، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات وتقليل قوائم الانتظار.

من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجهود وزارة الصحة والسكان في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية وتخفيف العبء عن المرضى، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وضمان تقديم رعاية طبية متطورة وآمنة، خاصةً لمرضى الغسيل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات علاج منتظمة.