قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من السياسة إلى الاقتصاد.. القمة المصرية التركية بالقاهرة تفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان
إسراء عبدالمطلب

تستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، قمة مصرية تركية مهمة مع استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة تعكس مرحلة متقدمة من إعادة بناء العلاقات الثنائية. 

ويترأس الزعيمان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

تأتي القمة في توقيت إقليمي ودولي دقيق، بما يمنحها أهمية خاصة، سواء على مستوى التنسيق السياسي أو دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى آفاق أوسع.

الرئيسان السيسي وأردوغان

خلفية عن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية

حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على رصد تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تزامنًا مع الزيارة الرئاسية. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء تطورًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس استقرارًا نسبيًا ونموًا تدريجيًا في حركة التجارة.

الصادرات والواردات بين البلدين

سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 3.2 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024، في حين ارتفعت الواردات المصرية من تركيا إلى 3.6 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ3.2 مليار دولار في العام السابق.

ويعكس هذا التوازن النسبي استمرار اعتماد البلدين على التبادل التجاري كأحد أعمدة العلاقات الاقتصادية المشتركة.

أهم الصادرات المصرية إلى تركيا

تصدرت الملابس الجاهزة قائمة الصادرات المصرية إلى تركيا بقيمة 389 مليون دولار خلال عام 2025. وجاءت اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 301 مليون دولار.

كما شملت الصادرات الحديد والصلب بقيمة 290 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار، إضافة إلى معدات كهربائية أخرى بقيمة 187.2 مليون دولار.

أهم الواردات المصرية من تركيا

في المقابل، استوردت مصر من تركيا وقودًا وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار. كما بلغت واردات الآلات والأجهزة الكهربائية 602.2 مليون دولار.

وضمت قائمة الواردات الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار، والقطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار، إضافة إلى السيارات والجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.

الاستثمارات المتبادلة

أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الاستثمارات التركية في مصر إلى 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار في العام المالي السابق. كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار، مقارنة بـ54 مليون دولار.

ويعكس هذا النمو تحسن مناخ الثقة بين الجانبين، وتزايد اهتمام المستثمرين بتوسيع أنشطتهم في الأسواق المتبادلة.

تحويلات العاملين والتواجد السكاني

بلغت تحويلات المصريين العاملين في تركيا 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 32.3 مليون دولار في العام المالي السابق. في المقابل، سجلت تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار.

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، مقابل 87.8 مليون نسمة في تركيا، بينما بلغ عدد المصريين المتواجدين في تركيا نحو 52 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.

وتعكس القمة المصرية التركية، وما يصاحبها من مؤشرات اقتصادية، مسارًا متصاعدًا للعلاقات الثنائية، قائمًا على المصالح المشتركة والتعاون الاستراتيجي. ومن المنتظر أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وفتح مجالات أوسع للتكامل بين القاهرة وأنقرة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وانعقاد القمة المصرية التركية تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات السياسية والأمنية في المنطقة، وهو ما يفرض على القيادتين بحث قضايا معقدة وحساسة تتجاوز الإطار الثنائي.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الملفات الإقليمية تتصدر جدول أعمال القمة، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة، في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقات التهدئة. وأشار إلى أن مصر وتركيا، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، تضطلع بأدوار أساسية في مسار الوساطة، وسط مساعٍ مشتركة للحفاظ على الاتفاق القائم ومنع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية أن الملف الإيراني يمثل أحد المحاور المهمة في المباحثات، ولفت إلى وجود تقارب واضح في الموقفين المصري والتركي، يقوم على رفض الخيار العسكري، والتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة عبر التهدئة والحلول الدبلوماسية، تجنبًا لتداعيات خطيرة قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

تركيا مصر وتركيا أردوغان السيسي السيسي وأردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

التعليم العالي

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد