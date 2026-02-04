قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الاحتلال يواصل توسيع مساحة مستوطناته بالقدس المحتلة

القدس
القدس
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل أعلنت عن خطط لتوسيع مستوطنة "آدم" وبناء نحو 2780 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة القدس المحتلة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تكريساً للاستعمار والسيطرة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف، التي تعتبر المستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.

وأضافت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الإسكان والتخطيط الإسرائيلية صادقت على هذه الوحدات الاستيطانية الواقعة بالقرب من بلدة جبع شمال القدس المحتلة، موضحة أن الطرح الأولي سيشمل 500 وحدة، قبل التوسع لاحقاً ليصل العدد الكلي إلى 2780 وحدة.

ورصدت سلطات الاحتلال نحو 120 مليون شيكل لتطوير هذه المستوطنة، التي ستتضمن وحدات سكنية، ومؤسسات وخدمات ترفيهية، وشوارع مخصصة للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ما يوصف بسياسة فصل القدس عن امتدادها الجغرافي مع المحافظات الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها البعض.

وأشارت أبو شمسية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية سابقاً مشاريع استيطانية لمدة 20 عاماً، لكنها عادت إلى طرحها بسبب تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات المتكررة بحق الأراضي الفلسطينية.

