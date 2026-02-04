الاحتلال يواصل توسيع مساحة مستوطناته بالقدس المحتلة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل أعلنت عن خطط لتوسيع مستوطنة "آدم" وبناء نحو 2780 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة القدس المحتلة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل تكريساً للاستعمار والسيطرة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف، التي تعتبر المستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.

وأضافت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الإسكان والتخطيط الإسرائيلية صادقت على هذه الوحدات الاستيطانية الواقعة بالقرب من بلدة جبع شمال القدس المحتلة، موضحة أن الطرح الأولي سيشمل 500 وحدة، قبل التوسع لاحقاً ليصل العدد الكلي إلى 2780 وحدة.

ورصدت سلطات الاحتلال نحو 120 مليون شيكل لتطوير هذه المستوطنة، التي ستتضمن وحدات سكنية، ومؤسسات وخدمات ترفيهية، وشوارع مخصصة للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ما يوصف بسياسة فصل القدس عن امتدادها الجغرافي مع المحافظات الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها البعض.

وأشارت أبو شمسية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية سابقاً مشاريع استيطانية لمدة 20 عاماً، لكنها عادت إلى طرحها بسبب تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات المتكررة بحق الأراضي الفلسطينية.