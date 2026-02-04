قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
حوادث

إنهاء إجراءات الإفراج عن التيك توكر سوزي الأردنية بالتجمع

رامي المهدي

قال محامي سوزي الأردنية، أنه أنهى إجراءات الإفراج عن موكلته في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة والتي أصدرت المحكمة حكمها بالحبس 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.

أصدرت محكمة استئناف الاقتصادية، حكمها على المتهمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالحبس 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.


 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.


 

وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص".


 

كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.


 

وطلب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.

