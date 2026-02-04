إنهاء إجراءات الإفراج عن التيك توكر سوزي الأردنية بالتجمع

قال محامي سوزي الأردنية، أنه أنهى إجراءات الإفراج عن موكلته في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة والتي أصدرت المحكمة حكمها بالحبس 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.

أصدرت محكمة استئناف الاقتصادية، حكمها على المتهمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالحبس 6 أشهر بدلا من سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.





وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.





وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص".





كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.





وطلب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.