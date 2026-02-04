«اتصالات النواب»: حجب «روبلوكس» للحفاظ على الأسرة والقيم الأخلاقية.. ومُصرون على حماية الفضاء الرقمي

أشاد النائب محسن حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية لما قامت به من إجراءات حاسمة في حجب تطبيق «روبلوكس»، مؤكدًا أنها خطوة تعكس يقظة مؤسسات الدولة وحرصها الدائم على حماية قيم المجتمع المصري وصون الهوية الثقافية والأخلاقية من أي محتوى قد يؤثر سلبًا على أبنائنا.

وأضاف عضو لجنة اتصالات البرلمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسئولية الوطنية المشتركة للحفاظ على النشء والشباب من التعرّض لمضامين أو ممارسات لا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية التي قد تحمل في طياتها مخاطر فكرية وسلوكية غير مباشرة.

وشدّد «حتة» بأن لجنة الاتصالات مُصرة على مواصلة البحث والدراسة لكل ما يتعلق بسلامة الفضاء الرقمي، والعمل على مراجعة التشريعات والآليات الرقابية بما يُحقق التوازن بين التطوّر التكنولوجي وحماية الأمن المجتمعي والفكري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتابع محسن حتة أن حماية الأسرة المصرية والحفاظ على القيم الأخلاقية أولوية قصوى، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة لأبنائنا.