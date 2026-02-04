قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
برلمان

رئيس إسكان النواب: تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ الحكومة طلبات الأعضاء

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، اجتماعًا عصر اليوم الأربعاء لاستكمال خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثالث .

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الدور الرقابي للنواب حول تنفيذ الطلبات والملفات يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدًا ضرورة متابعة التنفيذ مع الحكومة، ومشيدًا بـ الخبرات التنفيذية لأعضاء اللجنة، والتي ستسهم بشكل كبير في المتابعة. 

وأضاف شلبي:
“نسعد بتقديم أي اقتراحات ضمن خطة العمل لتغطية كافة الملفات، ونحتاج إلى معلومات واضحة من الحكومة بشأن خطتها ليطلع عليها أهالي الدوائر.”

وأوضح شلبي أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة والجهات المسؤولة في قضايا محددة، حتى يتمكن النواب من أداء دورهم وتحقيق طموحات المواطنين بنهاية الدورة.

من جانبه، أوضح النائب محمود طاهر أن اللجنة ليست جهة تنفيذية، وأن دورها رقابي بحت يتمثل في مناقشة الخطط واستدعاء المسؤولين لحل المشكلات.

بينما قال النائب أمين مسعود:
“دورنا الحقيقي يتمثل في إصدار توصيات للجهات المختصة لإدراج القرى التي تحتاج خدمات الصرف الصحي ضمن مشاريع حياة كريمة، حيث شهدت مصر طفرة كبيرة في هذا المجال، ووصلنا إلى تغطية 40% من القرى الأكثر احتياجًا.”

وأكد النائب عبد الله أحمد أن اللجنة حيوية وتضم العديد من الملفات المهمة، لافتًا إلى أن كل نائب يخدم منطقته من خلال عمله داخل اللجنة.

كما أشار النائب هاني شحاتة إلى وجود مشكلات في الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة حل الخلافات بين الوزارات ومعرفة الحيز العمراني داخل كل قرية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد النمكي أن الأحوزة العمرانية تواجه مشاكل كبيرة، وأن الصرف الصحي ما زال يمثل تحديًا يحتاج إلى حلول فورية، مؤكدًا أن كل الملفات المتعلقة بالصرف الصحي على مكتب النواب تتطلب متابعة حقيقية وحلًا عاجلًا

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

زيارة الرئيس التركي

أحزاب: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات.. والتقارب مع أنقرة عنصر توازن ضروري

صورة ارشيفية

الوطنية للصحافة: صرف بدل التكنولوجيا عن شهر فبراير غدا بالمؤسسات القومية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يدعو الأتراك للاستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة والتصنيع النظيف

بالصور

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

