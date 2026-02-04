وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ تتفقد مستشفى بيلا المركزي | صور

تفقدت الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مستشفى بيلا المركزي؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى و موقف المستشفى من الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحيةGAHAR.

جاء ذلك فى بحضور الدكتورة هدير شلبى، مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية، والدكتور أحمد فايز ساطور، مدير مستشفى بيلا المركزي.

وشملت الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، وقسم الغسيل الكلوي، تابعت خلالها انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، ومدى الالتزام بالسياسات الصحية، و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

واطلعت على كافة الاستعدادات التى تتم داخل المستشفى لاستيفاء متطلبات الاعتماد مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والاشتراطات الخاصة بمكافحة العدوى وسلامة المرضى والسلامة والصحة المهنية.

وفى ختام الزيارة، عقدت وكيل المديرية اجتماعًا بإدارة مستشفى بيلا المركزى والتأكيد على أهمية التدريب المستمر للفرق الطبية، وضرورة بذل المزيد من الجهد، مؤكدة أن المتابعة المستمرة تأتي في إطار خطة مديرية الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.

وأشارت إلى مستشفى بيلا المركزى تعتبر من المستشفيات المرشحة للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.