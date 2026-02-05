أخبار أسوان.. زيارة لوزير الثقافة وفعاليات لمهرجان الفنون وتعزيز التعاون مع الحكومة الكندية

شهدت محافظة أسوان على مدرا الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 4/2/2026 أحداث متنوعة.

فمن أجل دفع وتيرة العمل والإسراع بإنهاء أكبر مشروع ثقافى لزهرة الجنوب للإحلال والتجديد الشامل لقصر ثقافة أسوان بكورنيش النيل القديم.

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمشروع ، برفقة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد شدد وزير الثقافة ومحافظ أسوان على أهمية نهو الأعمال ليتم الافتتاح للقصر بشكل مرحلى خلال عام بحيث يبدأ من شهر أكتوبر القادم ، وخاصة أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 80 % ، وبتكلفة تقديرية بلغت 250 مليون جنيه.

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع الإحلال والتجديد الشامل لقصر الثقافة.. شاهد

وسط تفاعل وإستمتاع السائحين والمواطنين بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عروس المشاتى .

انطلقت اليوم ثانى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والذى يستمر حتى 9 فبراير الجارى من خلال عروض الديفيلية لـ 14 فرقة فنون شعبية مشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد .

عروض ديفيلية للمراكب الشراعية واللنشات فى ثانى فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون للدورة الـ13.. شاهد

جهود متنوعة

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، سفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة أولريك شانون ، يرافقه وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" بقيادة الدكتورة جاكى بينات.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة أسوان والسفارة الكندية فى عدد من مجالات التنمية المستدامة ، حيث إستعرض الدكتور إسماعيل كمال الفرص الإستثمارية الواعدة التى تمتلكها المحافظة ، وسبل زيادة حركة السياحة الكندية الوافدة ، ورحلات الشارتر المباشرة ، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك فى ظل ما تشهده أسوان من مشروعات تنموية كبرى ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تعزيز التعاون.. محافظ أسوان يستقبل سفير كندا ووفد منظمة الفاو

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية بالأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" ، وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذه داخل محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نولى أهمية قصوى لدعم المشروعات الزراعية التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين ، وتحقيق الأمن الغذائى ، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 .

محافظ أسوان يتابع مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً بتمويل من الحكومة الكندية



