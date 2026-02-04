بعد نيفيز.. الهلال يسعى لتمديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الهلال السعودي في تمديد عقد السنغالي كاليدو كوليبالي، بعد تمديد زميله روبن نيفيز.

وأعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه البرتغالي روبن نيفيز، حتى عام 2029.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الهلال بدأت العمل على ملف تجديد عقد كوليبالي لمدة موسم إضافي، بناء على توصية الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، بتمديد عقد المدافع السنغالي عقب الانتهاء من تجديد عقد نيفيز.

وانتقل كوليبالي إلى الهلال في 25 يونيو 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وشارك منذ ذلك الحين في 110 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي (مرتين).

وسبق لكوليبالي اللعب في عدة أندية قبل الانتقال إلى الهلال وهم ميتز الفرنسي وجينك البلجيكي ونابولي الإيطالي.

يُذكر أن كوليبالي قد توّج بكأس أمم إفريقيا مرتين، في 2021 و2026، مع منتخب السنغال.