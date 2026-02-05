تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

بدأت شركة أوبو بطرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، وتوسعت تدريجياً لتشمل عشرات الأجهزة المتوافقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وصل التحديث الآن إلى مرحلته الثالثة والأخيرة، حيث تلقت معظم أجهزة أوبو بالفعل تحديث البرامج المبني على نظام Android 16.

لذا، قمنا بإعداد قائمة بأجهزة أوبو التي بدأت تتلقى تحديث ColorOS 16.

إليك القائمة لمعرفة ما إذا كان التحديث متاحًا لجهاز أوبو الخاص بك.



تحديث ColorOS 16

أجهزة أوبو حصلت على تحديث ColorOS 16 (أندرويد 16).



سلسلة أوبو فايند

أوبو فايند N5

أوبو فايند إن 3

أوبو فايند إن 3 فليب

أوبو فايند إن 2 فليب

أوبو فايند إكس 8

أوبو فايند إكس 8 برو

أوبو فايند إكس 5 برو

سلسلة أوبو رينو

أوبو رينو 14

أوبو رينو 14 برو

أوبو رينو 14 إصدار ديوالي

أوبو رينو 14 إف

اوبو رينو 13

أوبو رينو 13 برو

أوبو رينو 13 إف

أوبو رينو 13 إف 4 جي

اوبو رينو 12

أوبو رينو 12 برو

اوبو رينو 11

أوبو رينو 11 برو

أوبو رينو 10 برو+



سلسلة أوبو K

أوبو K13

أوبو K13 تيربو 5G

أوبو K13 تيربو برو 5G



سلسلة أوبو F

أوبو F29 برو 5G

أوبو F27 5G

أوبو إف 25 برو

سلسلة أوبو باد

أوبو باد 3

أوبو باد 3 برو

أوبو باد 2



يرجى العلم بأن عملية التحديث تتم على دفعات، لذا قد يستغرق وصول التحديث إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.

يمكنك التحقق من وجود آخر تحديث يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج.

لا تزال هناك بعض أجهزة أوبو تنتظر دورها لتلقي تحديث ColorOS 16. اطلع عليها في القائمة أدناه.

تحديث ColorOS 16 معلق لأجهزة أوبو هذه

أوبو رينو 12 إف

أوبو رينو 12 إف إس

أوبو رينو 12 إف إصدار هاري بوتر

أوبو رينو 12 إف 5 جي

أوبو رينو 12 إف إس 4 جي

أوبو رينو 11 إف

أوبو رينو 11 إف إس

أوبو F31

أوبو إف 31 برو

أوبو إف 31 برو+

أوبو إف 29 برو بلس

أوبو K13x

أوبو K12x

أوبو باد إس إي