تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

بدأت شركة أوبو بطرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، وتوسعت تدريجياً لتشمل عشرات الأجهزة المتوافقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وصل التحديث الآن إلى مرحلته الثالثة والأخيرة، حيث تلقت معظم أجهزة أوبو بالفعل تحديث البرامج المبني على نظام Android 16.
لذا، قمنا بإعداد قائمة بأجهزة أوبو التي بدأت تتلقى تحديث ColorOS 16.
إليك القائمة لمعرفة ما إذا كان التحديث متاحًا لجهاز أوبو الخاص بك.
تحديث ColorOS 16
أجهزة أوبو حصلت على تحديث ColorOS 16 (أندرويد 16).
سلسلة أوبو فايند
أوبو فايند N5
أوبو فايند إن 3
أوبو فايند إن 3 فليب
أوبو فايند إن 2 فليب
أوبو فايند إكس 8
أوبو فايند إكس 8 برو
أوبو فايند إكس 5 برو
سلسلة أوبو رينو
أوبو رينو 14
أوبو رينو 14 برو
أوبو رينو 14 إصدار ديوالي
أوبو رينو 14 إف
اوبو رينو 13
أوبو رينو 13 برو
أوبو رينو 13 إف
أوبو رينو 13 إف 4 جي
اوبو رينو 12
أوبو رينو 12 برو
اوبو رينو 11
أوبو رينو 11 برو
أوبو رينو 10 برو+
سلسلة أوبو K
أوبو K13
أوبو K13 تيربو 5G
أوبو K13 تيربو برو 5G
سلسلة أوبو F
أوبو F29 برو 5G
أوبو F27 5G
أوبو إف 25 برو
سلسلة أوبو باد
أوبو باد 3
أوبو باد 3 برو
أوبو باد 2
يرجى العلم بأن عملية التحديث تتم على دفعات، لذا قد يستغرق وصول التحديث إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.
يمكنك التحقق من وجود آخر تحديث يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج.
لا تزال هناك بعض أجهزة أوبو تنتظر دورها لتلقي تحديث ColorOS 16. اطلع عليها في القائمة أدناه.
تحديث ColorOS 16 معلق لأجهزة أوبو هذه
أوبو رينو 12 إف
أوبو رينو 12 إف إس
أوبو رينو 12 إف إصدار هاري بوتر
أوبو رينو 12 إف 5 جي
أوبو رينو 12 إف إس 4 جي
أوبو رينو 11 إف
أوبو رينو 11 إف إس
أوبو F31
أوبو إف 31 برو
أوبو إف 31 برو+
أوبو إف 29 برو بلس
أوبو K13x
أوبو K12x
أوبو باد إس إي