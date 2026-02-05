قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
تكنولوجيا وسيارات

تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

تحديث ColorOS 16
تحديث ColorOS 16
لمياء الياسين

بدأت شركة أوبو بطرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، وتوسعت تدريجياً لتشمل عشرات الأجهزة المتوافقة خلال الأسابيع الأخيرة. 

وصل التحديث الآن إلى مرحلته الثالثة والأخيرة، حيث تلقت معظم أجهزة أوبو بالفعل تحديث البرامج المبني على نظام Android 16.

لذا، قمنا بإعداد قائمة بأجهزة أوبو التي بدأت تتلقى تحديث ColorOS 16.

إليك القائمة لمعرفة ما إذا كان التحديث متاحًا لجهاز أوبو الخاص بك. 
 

تحديث ColorOS 16

أجهزة أوبو حصلت على تحديث ColorOS 16 (أندرويد 16).
 

سلسلة أوبو فايند

أوبو فايند N5
أوبو فايند إن 3
أوبو فايند إن 3 فليب
أوبو فايند إن 2 فليب
أوبو فايند إكس 8
أوبو فايند إكس 8 برو
أوبو فايند إكس 5 برو
سلسلة أوبو رينو

 

أوبو رينو 14

أوبو رينو 14 برو
أوبو رينو 14 إصدار ديوالي
أوبو رينو 14 إف
اوبو رينو 13
أوبو رينو 13 برو
أوبو رينو 13 إف
أوبو رينو 13 إف 4 جي
اوبو رينو 12
أوبو رينو 12 برو
اوبو رينو 11
أوبو رينو 11 برو
أوبو رينو 10 برو+
 

سلسلة أوبو K

أوبو K13
أوبو K13 تيربو 5G
أوبو K13 تيربو برو 5G
 

سلسلة أوبو F

أوبو F29 برو 5G
أوبو F27 5G
أوبو إف 25 برو
سلسلة أوبو باد

أوبو باد 3
أوبو باد 3 برو
أوبو باد 2


يرجى العلم بأن عملية التحديث تتم على دفعات، لذا قد يستغرق وصول التحديث إلى جميع المستخدمين بضعة أيام. 

يمكنك التحقق من وجود آخر تحديث يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج.

لا تزال هناك بعض أجهزة أوبو تنتظر دورها لتلقي تحديث ColorOS 16. اطلع عليها في القائمة أدناه.

 

تحديث ColorOS 16 معلق لأجهزة أوبو هذه

أوبو رينو 12 إف
أوبو رينو 12 إف إس
أوبو رينو 12 إف إصدار هاري بوتر
أوبو رينو 12 إف 5 جي
أوبو رينو 12 إف إس 4 جي
أوبو رينو 11 إف
أوبو رينو 11 إف إس
أوبو F31
أوبو إف 31 برو
أوبو إف 31 برو+
أوبو إف 29 برو بلس
أوبو K13x
أوبو K12x
أوبو باد إس إي

